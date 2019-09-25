2019-09-25T13:50:24+03:00
Спорт

Сегодня «Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России

Матч пройдет в Красноярске и начнется в 15:30 по петербургскому времени
Петр КИБЕР
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Участие Артема Дзюбы в кубковом матче против "Енисея" под большим вопросом. Своего лидера Сергей Семак может поберечь.Участие Артема Дзюбы в кубковом матче против "Енисея" под большим вопросом. Своего лидера Сергей Семак может поберечь.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня определится дальнейшая судьба петербургского «Зенита» в Кубке России. 25 сентября в рамках 1/16 розыгрыша турнира в Красноярске сине-бело-голубые встретятся с местным «Енисеем».

- Игра пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 15:30 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Пока составы команд не озвучены, но вряд ли наставник сине-бело-голубых станет выпускать всех основных игроков. Все же Кубок России зачастую имеет не самое первичное значение для клубов Премьер-лиги. Скорее всего поэтому Сергей Семак побережет лидеров команды.

А вот «Енисей», который по окончании прошлого сезона вылетел в первый дивизион, наверняка будет сражаться изо всех сил.

Что точно: за «Зенит» не сыграют травмированные Азмун и Малком. Возможно дадут отдохнуть и Дзюбе.

Напомним, что вскоре «Зениту» предстоит сражение с «Локомотивом» в Москве (28 сентября) и домашний матч с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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