Сегодня «Зенит» сыграет с «Енисеем» в 1/16 Кубка России
Сегодня определится дальнейшая судьба петербургского «Зенита» в Кубке России. 25 сентября в рамках 1/16 розыгрыша турнира в Красноярске сине-бело-голубые встретятся с местным «Енисеем».
- Игра пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 15:30 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
Пока составы команд не озвучены, но вряд ли наставник сине-бело-голубых станет выпускать всех основных игроков. Все же Кубок России зачастую имеет не самое первичное значение для клубов Премьер-лиги. Скорее всего поэтому Сергей Семак побережет лидеров команды.
А вот «Енисей», который по окончании прошлого сезона вылетел в первый дивизион, наверняка будет сражаться изо всех сил.
Что точно: за «Зенит» не сыграют травмированные Азмун и Малком. Возможно дадут отдохнуть и Дзюбе.
Напомним, что вскоре «Зениту» предстоит сражение с «Локомотивом» в Москве (28 сентября) и домашний матч с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU