Заксобрание утвердило вице-губернаторов Петербурга

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-25T14:24:44+03:00

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Сегодня в Мариинском дворце, где располагается петербургский парламент был важный день. В присутствии губернатора Санкт-Петербурга утверждался состав городского правительства. Точнее кандидатуры вице-губернаторов. Список фамилий был знакомым и не изменился после обсуждения.

Вице-губернаторами утверждены: Эдуард Батанов, Николай Бондаренко, Евгений Елин, Владимир Кириллов, Владимир Княгинин, Николай Линченко, Олег Марков, Анна Митянина, Любовь Совершаева, Максим Шаскольский, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Глава города, в свою очередь, рассказал о составе правительства Северной столицы и изменениях в нем. Так, в его состав вошли глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и руководителя комитета межнациональных отношений, а также экс-кандидат в губернаторы Петербурга Олег Капитанов и представитель Смольного в парламенте Юрий Шестериков.

Выведены из состава правительства председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский и его коллега из комитета по транспорту Александр Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU