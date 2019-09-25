2019-09-25T14:37:12+03:00
Происшествия

Пенсионерка, жестоко избившая 3-летнюю дочь соседки молотком для мяса, предстанет перед судом Ленобласти

Пьяная женщина накинулась на ребенка, хотя должна была за ней приглядывать
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионерка, жестоко избившая 3-летнюю девочку металлическим молотком для мяса, окажется в суде ЛенобластиПенсионерка, жестоко избившая 3-летнюю девочку металлическим молотком для мяса, окажется в суде ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница поселка Мга Ленинградской области, которая стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в жестоком избиении 3-летней девочки, ответит за содеянное в суде. В качестве оружия «наказания» малышки 56-летняя пенсионерка использовала молоток, которым обычно отбивают мясо. Им женщина била ребенка по лицу, голове и спине, оставляя кровавые следы.

- Летом, 22 июля, мать девочки оставила ребенка своей соседке, не смутившись тем, что женщина была ранее судима и любила выпить. В тот день, приглядывая за девочкой, пенсионерка была пьяна, и избила 3-летнюю малютку металлическим молотком для мяса. По данным экспертизы, ударов было не менее 17-ти, - сообщила прокуратура Ленобласти.

Окровавленную девочку нашли в подъезде дома соседи и вызвали ей скорую. В больнице ей оказали медицинскую помощь и привели в порядок.

Сейчас вспыльчивой женщине предстоит суд, который решит ее дальнейшую судьбу. В соответствии с законом, пенсионерке грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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