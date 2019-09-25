Петербург и Минск может связать скоростная железная дорога
Проект скоростной железной дороги, которая может связать Санкт-Петербург с Минском, а потом уйти дальше, на Европу, получил одобрительные отклики от специалистов двух стран. Сроков реализации даже в теории пока нет, но сама идея получила поддержку на очень высоком уровне.
- При обсуждении этой темы провели консультации с широким кругом лиц, включая глав правительств Республики Беларусь и Российской Федерации, специалистов, железнодорожников и так далее, - ни один из не высказал негативного отношения к идее, - приводит слова госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоты ТАСС.
По словам политика, «это уже обнадеживает».
При этом конкретных деталей проекта нет, он существует пока только в виде идеи и может стать составной частью совместного развития железных дорог двух стран.
Если проект все же реализуют, то добраться до Минска из Петербурга (расстояние сравнимо с поездкой в Москву) можно будет за несколько часов. Сейчас поезд идет более полусуток.
ИСТОЧНИК KP.RU