Петербург и Минск может связать скоростная железная дорога

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-25T14:48:58+03:00

Ни в России ни в Беларуси идея не получила негативных откликов

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Проект скоростной железной дороги, которая может связать Санкт-Петербург с Минском, а потом уйти дальше, на Европу, получил одобрительные отклики от специалистов двух стран. Сроков реализации даже в теории пока нет, но сама идея получила поддержку на очень высоком уровне.

- При обсуждении этой темы провели консультации с широким кругом лиц, включая глав правительств Республики Беларусь и Российской Федерации, специалистов, железнодорожников и так далее, - ни один из не высказал негативного отношения к идее, - приводит слова госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоты ТАСС.

По словам политика, «это уже обнадеживает».

При этом конкретных деталей проекта нет, он существует пока только в виде идеи и может стать составной частью совместного развития железных дорог двух стран.

Если проект все же реализуют, то добраться до Минска из Петербурга (расстояние сравнимо с поездкой в Москву) можно будет за несколько часов. Сейчас поезд идет более полусуток.

ИСТОЧНИК KP.RU