За отказ угостить сигаретой, двое парней избили прохожего в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-25T15:18:55+03:00

Потасовка из-за никотина произошла в ночь на среду на набережной Мойки

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Минувшей ночью около 3:45, 25 сентября, житель Петербурга серьезно поплатился за то, что отказался поделиться сигаретой с двумя парнями, праздно проводившими время. Инцидент произошел на набережной реки Мойки возле дома 1/8. Молодые люди пришли в ярость, услышав, что никотиновый голод им не удовлетворить и избили прохожего.

- Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны увидели, как двое человек избивают мужчину на набережной, и приняли меры к задержанию агрессоров, - сообщили в Росгвардии.

Стражи порядка обнаружили побитого 28-летнего мужчину и двоих приятелей, которые махали кулаками, в возрасте 21 и 22 лет. Во время разбирательства они выяснили, что молодые люди попросили сигарету у прохожего, но услышав отказ, отреагировали неадекватно и стали избивать его.

«Курильщиков» передали сотрудниками 78 отдела полиции для дальнейших разбирательств. Пострадавший мужчина был доставлен в Мариинскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU