2019-09-25T15:30:10+03:00
Политика

Сертификат типа двигателя ВК-2500ПС-03 валидирован в Индии

Его основное конструктивное отличие – наличие цифровой системы управления типа FADEC
Степан СТЕПАНОВ
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Двигатель ВК-2500ПС-03. Фото: ОДКДвигатель ВК-2500ПС-03. Фото: ОДК
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Двигатели ВК-2500ПС-03 разработки и производства АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) будут эксплуатироваться в составе силовых установок российских гражданских вертолетов в Индии.

Получение сертификата о соответствии характеристик двигателя требованиям гражданской авиации Индии означает расширение географии продаж и эксплуатации российского вертолета Ми-171А2.

В АО «ОДК-Климов» рассказали, что двигатель ВК-2500ПС-03 - новейшая модификация двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Сертификационные испытания двигателя в РФ были успешно завершены в 2016 году.

- Основное конструктивное отличие ВК-2500ПС-03 – это наличие цифровой системы управления типа FADEC, - добавили специалисты «ОДК-Климов». - Межремонтный и назначенный ресурс в два раза выше, чем у его предшественников. Двигатель ВК-2500ПС-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

Главный конструктор АО «ОДК-Климов» Евгений Проданов также отметил, что реализованные в двигателе ВК-2500ПС-03 конструкторские решения, увеличение режимов ЧР, применение современной системы автоматического управления и контроля позволяют двигателю и вертолету не только иметь больше преимуществ по сравнению с предыдущим поколением техники, но и в значительной степени повышают надежность и безопасность эксплуатации.

- В наших планах валидация сертификата типа двигателя ВК-2500ПС-03 в КНР, Южной Корее, Бразилии, Колумбии, Мексике, Перу, а также расширение сети сервисных центров, - добавил Проданов.

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