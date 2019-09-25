Детские экскурсии в Петербурге запретили перевозить на автобусах без ремней безопасности

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-25T15:37:47+03:00

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в среду, 25 сентября, изменились правила организованной перевозки группы детей автобусами, которые направлены на повышение безопасности маленьких пассажиров. Так, если раньше во время школьных экскурсий ребята порой бегали по салону и размещались на обычных сидениях, то теперь все автобусы обязательно должны быть оборудованы ремнями безопасности.

- Теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение. Кроме того, сопровождающие перед началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения, - сообщили в управлении ГИБДД по Северной столице и области.

Изменения правил затронули как самих перевозчиков, так и организаторов. Из требований по наличию в документе о маршруте перевозки исключена необходимость указывать информацию о наименовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также графике движения и расчетного временем перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU