СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-25T15:37:59+03:00

В Киришах второй раз за неделю произошел пожар. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

На этот раз горела установка по переработке дизельной фракции

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Второй за три дня пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах. Если в понедельник здесь полыхала печь в одном из цехов (с огнем тогда боролись 75 человек из 23 пожарных расчетов), то в этот раз пламя охватило установку по переработке дизельной фракции.

- 25 сентября, в 11:35 поступил сигнал о том, что на технической установке нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши произошел пожар, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Жители Киришей и сотрудники предприятия сообщали о 15-метровом столбе огня, который вырывался из трубы цеха, где и перерабатывали солярку. По счастью, обошлось без пострадавших, а пламя, вспыхнув, быстро погасло.

Уже через 10 минут спасатели отрапортовали о ликвидации пожара. Всего по вызову на объект выезжали те же 23 расчета в составе 75 человек личного состава.

Причины возгорания выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU