Второй за три дня пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах
Второй за три дня пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах. Если в понедельник здесь полыхала печь в одном из цехов (с огнем тогда боролись 75 человек из 23 пожарных расчетов), то в этот раз пламя охватило установку по переработке дизельной фракции.
- 25 сентября, в 11:35 поступил сигнал о том, что на технической установке нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши произошел пожар, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Жители Киришей и сотрудники предприятия сообщали о 15-метровом столбе огня, который вырывался из трубы цеха, где и перерабатывали солярку. По счастью, обошлось без пострадавших, а пламя, вспыхнув, быстро погасло.
Уже через 10 минут спасатели отрапортовали о ликвидации пожара. Всего по вызову на объект выезжали те же 23 расчета в составе 75 человек личного состава.
Причины возгорания выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU