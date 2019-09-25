2019-09-25T15:53:30+03:00
Звезды

Геракла из Царского Села отправили на реставрацию

Реставраторы расчистят поверхность скульптуры от многочисленных атмосферных загрязнений
Степан СТЕПАНОВ
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На историческое место скульптура XVIII века вернется в мае 2020 года, к началу следующего летнего сезона. Фото: ГМЗ "Царское Село"На историческое место скульптура XVIII века вернется в мае 2020 года, к началу следующего летнего сезона. Фото: ГМЗ "Царское Село"
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Скульптуры в Царском Селе готовятся к зимовке. В ближайшие дни их поместят в деревянные короба, а самые хрупкие уберут с территории музея до следующего сезона. Сегодня же в Екатерининском парке демонтировали Геракла, установленного на лестнице Камероновой галереи. Впервые за 70 лет символ заповедника отправили на реставрацию.

Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи. Флора останется зимовать в Царском Селе. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи. Флора останется зимовать в Царском Селе. Фото: ГМЗ "Царское Село"

- Реставраторы расчистят поверхность скульптуры бронзового Геракла от многочисленных атмосферных загрязнений, устранят мелкие пробоины, вмятины и трещины, патинируют всю поверхность и покроют ее защитным восковым составом, - рассказали в Царском Селе. - На историческое место скульптура XVIII века вернется в мае 2020 года.

Работы выполнят мастера реставрационной мастерской «Наследие». Фото: ГМЗ "Царское Село"

Работы выполнят мастера реставрационной мастерской «Наследие». Фото: ГМЗ "Царское Село"

СПРАВКА КП

Фигура Геракла создана в 1787 – 1788 годах по воле императрицы Екатерины II. Это копии с античных мраморных статуй. Герой древнегреческих легенд Геракл воплощает физическую силу, которую подчеркивает мощная мускулатура. Он запечатлен в момент отдыха после свершения очередного подвига.

– Во время Великой Отечественной войны статуя Геракла была вывезена в Германию, нашли их только в 1947 году, - пояснил хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере. - Они чудом не ушли в переплавку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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