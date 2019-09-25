Геракла из Царского Села отправили на реставрацию
Скульптуры в Царском Селе готовятся к зимовке. В ближайшие дни их поместят в деревянные короба, а самые хрупкие уберут с территории музея до следующего сезона. Сегодня же в Екатерининском парке демонтировали Геракла, установленного на лестнице Камероновой галереи. Впервые за 70 лет символ заповедника отправили на реставрацию.
Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи. Флора останется зимовать в Царском Селе. Фото: ГМЗ "Царское Село"
- Реставраторы расчистят поверхность скульптуры бронзового Геракла от многочисленных атмосферных загрязнений, устранят мелкие пробоины, вмятины и трещины, патинируют всю поверхность и покроют ее защитным восковым составом, - рассказали в Царском Селе. - На историческое место скульптура XVIII века вернется в мае 2020 года.
Работы выполнят мастера реставрационной мастерской «Наследие». Фото: ГМЗ "Царское Село"
СПРАВКА КП
Фигура Геракла создана в 1787 – 1788 годах по воле императрицы Екатерины II. Это копии с античных мраморных статуй. Герой древнегреческих легенд Геракл воплощает физическую силу, которую подчеркивает мощная мускулатура. Он запечатлен в момент отдыха после свершения очередного подвига.
– Во время Великой Отечественной войны статуя Геракла была вывезена в Германию, нашли их только в 1947 году, - пояснил хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере. - Они чудом не ушли в переплавку.
ИСТОЧНИК KP.RU