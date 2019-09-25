Петербуржцам показали процесс воссоздания легендарной «американки»
112 лет назад по Петербургу, тогда еще столице Российской империи, пошли первые трамваи. Точнее было запущено регулярное трамвайное движение. Это событие произошло 29 сентября 1907 года. Чтобы отпраздновать дату, в «Горэлектротрансе» решили показать широкой публике процесс создания реплики знаменитого ретро-трамвая, любимой ленинградцами «американки».
- Трамвай будет работать на новом регулярном маршруте «Первый туристический», который готовится к открытию по поручению вице-губернатора Петербурга Олега Маркова, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».
Напомним, что ЛМ-33, та самая «американка» заслужила любовь горожан своей долгой и надежной работой. Такие вагоны бегали по улицам Северной столицы целых 46 лет!
Но это не значит, что реплика будет такой же простецкой. Реплика строится на базе современного вагона ЛМ-99, поэтому трамвай будет отвечать требованиям безопасности и энергосбережения, а вот внешне полностью повторит облик знаменитого предка.
Сейчас идут отделочные работы в салоне трамвая, а полностью готовый вагон представят в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 27 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU