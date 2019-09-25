Петербуржцам показали процесс воссоздания легендарной «американки»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-25T16:10:00+03:00

Изменить размер текста: A A

112 лет назад по Петербургу, тогда еще столице Российской империи, пошли первые трамваи. Точнее было запущено регулярное трамвайное движение. Это событие произошло 29 сентября 1907 года. Чтобы отпраздновать дату, в «Горэлектротрансе» решили показать широкой публике процесс создания реплики знаменитого ретро-трамвая, любимой ленинградцами «американки».

- Трамвай будет работать на новом регулярном маршруте «Первый туристический», который готовится к открытию по поручению вице-губернатора Петербурга Олега Маркова, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Напомним, что ЛМ-33, та самая «американка» заслужила любовь горожан своей долгой и надежной работой. Такие вагоны бегали по улицам Северной столицы целых 46 лет!

Но это не значит, что реплика будет такой же простецкой. Реплика строится на базе современного вагона ЛМ-99, поэтому трамвай будет отвечать требованиям безопасности и энергосбережения, а вот внешне полностью повторит облик знаменитого предка.

Сейчас идут отделочные работы в салоне трамвая, а полностью готовый вагон представят в День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU