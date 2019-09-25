2019-09-25T16:09:07+03:00
Происшествия

После ночи с незнакомкой петербуржец лишился Mercedes

Проснувшись утром, мужчина обнаружил пропажу девушки, ключей от авто и самой машины
Лилия КОЗЛОВА
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После ночи с девушкой петербуржец лишился Mercedes-BenzПосле ночи с девушкой петербуржец лишился Mercedes-BenzФото: Олег ЗОЛОТО
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Полная страсти и любви ночь обернулась для жителя Санкт-Петербурга разочарованием и потерями. Познакомившись с хорошенькой девушкой вечером в понедельник, 23 сентября, 32-летний молодой человек решил продолжить с ней общение в более интимной обстановке. Однако на утро барышня его покинула. Вместе с ней пропала и машина ловеласа.

- 24 сентября в 09:25 в полицию обратился уроженец Ленинграда 1987 года рождения. Он рассказал об угоне машины. Автомобиль Mercedes-Benz исчез с Лабораторного проспекта в период с 4:00 до 9:25 24 сентября, - пишут «Невские новости».

Правоохранителям разочарованный мужчина рассказал, что проснувшись утром после бурной ночи, не смог найти ключи, а также документы на иномарку. Связи с девушкой, по всей видимости, у парня тоже не осталось. Возможно, он даже не запомнил ее имя.

Однако машина нашлась быстро. Она стояла разбитая на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги после ДТП. В машине никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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