В Ленобласти изъяли почти 100 килограммов сыра, йогурта и другой санкционки

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-25T16:23:41+03:00

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Инспектора таможенного контроля работают не только на границе. Они, по долгу службы, проверяют на соблюдение закона торговые точки, к примеру. Так, после рейда по областному городу Приморск, из продажи было изъят почти центнер санкционки.

- Таможенниками изъято 97,7 килограммов йогурта, сметаны, масла сливочного, сыра, творога и колбасных изделий и иной «санкционной» продукция, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Все произведенные в Финляндии, Германии, Испании и других странах Евросоюза деликатесы были реквизированы у продавцов и перемещены на склад временного хранения. Оттуда запрещенная в России еда отправится в сой последний путь - на уничтожение. Обычно сыры и колбасы жгут в печи. Этим они отличаются от фруктов, которые предпочитают давить бульдозером.

ИСТОЧНИК KP.RU