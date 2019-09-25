2019-09-25T16:44:02+03:00
Общество

Аварийные работы изменят маршруты двух троллейбусов в Петербурге

В течение трех дней на улице Курчатова будут чинить газопровод
Лилия КОЗЛОВА
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Аварийные работы изменят маршруты троллейбусов № 34 и 50 в ПетербургеАварийные работы изменят маршруты троллейбусов № 34 и 50 в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С 14:00 среды, 25 сентября на три дня два троллейбуса в Санкт-Петербурге изменят свои маршруты. Связано это с производством аварийных работ на газопроводе. Так, до часа ночи 28 сентября движение электротранспорта по улице Курчатова у Политехнической будет закрыто.

- Аварийные работы изменят маршруты троллейбусов № 34 и 50, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, на время ремонтных работ троллейбус № 34 будет следовать по маршруту от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до улицы Курчатова, далее по Политехнической улице, площади Мужества, улице Карбышева, Новоросийской и далее по обычному маршруту до станции метро «Петроградская».

Измененный маршрут троллейбуса № 50 будет пролегать от улицы Шаврова до проспекта Тореза, через площадь Мужества, по Политехнической улице до Тихорецкого проспекта. Обратно путь будет пролегать также, но после площади Мужества транспорт свернут на улицу Карбышева, на Новоросийскую, проспект Энгельса и дальше по действующей трассе до Шаврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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