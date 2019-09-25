Похитителя велосипедов в Петербурге отправили в тюрьму строгого режима

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-25T17:01:18+03:00

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В Санкт-Петербурге Приморский районный суд в среду, 25 сентября, признал фигуранта уголовного дела о краже велосипедов, виновным. Причем по семи случаям. По версии следствия, мужчина промышлял угоном двухколесного транспорта в основном в одном районе практически в течение полугода.

- С сентября 2018 года по январь 2019 года подсудимый похищал с охраняемых паркингов дорогостоящие велосипеды. Он перекусывал страховочные тросы специальными бокорезами, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Оказалось, что в то время обвиняемый долгое время не работал, поэтому нашел для себя альтернативный источник постоянного дохода в виде велосипедов. Всего на счету мужчины семь краж на общую сумму около 275 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения дела, суд вынес приговор обвиняемому похитителю велосипедов – 4 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU