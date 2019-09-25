Две полосы КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют на три дня

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-25T17:12:55+03:00

На КАД на три дня перекроют две полосы. Фото: пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад»

Изменить размер текста: A A

Не самую простую обстановку на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга на три дня еще больше усложнят ремонтные службы. Они выйдут на устранение такого неприятного явления, как колейность. Для этого им придется срезать верхний слой асфальта, а без перекрытия движения, пусть и частичного, это не сделать никак. В работу пойдет участок внутреннего кольца КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе.

- В период с 27 по 30 сентября будут перекрыты для движения транспорта третья и четвертая полосы, по первой и второй вводится ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Водителей предупредят сообщениями на информационных табло трассы, а также выставят знаки и пластиковые ограждения. Тем не менее автомобилистов просят о внимательности и соблюдении правил.

Дорожники отмечают, что будут работать круглосуточно, но сроки ремонта еще могут измениться из-за плохой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU