Два обгоревших трупа нашли на месте пожара под заброшенным мостом в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-25T17:24:19+03:00

Два обгоревших трупа нашли после пожара под мостом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

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Утром во вторник, 24 сентября, спасатели отправились на вызов – тушить пожар под заброшенным мостом через речку Волковка во Фрунзенском районе Петербурга. По какой-то причине под переправой загорелась груда мусора, наваленная на настиле из деревянных досок. Однако после того, как огонь был потушен, на пепелище были найдены два сильно обгоревших трупа.

- Пожар произошел под мостом, расположенным в 200 метрах от Днепропетровской улицы между домами номер 10 и 12. Горела площадка в конструкции переправы, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Информация о трупах на месте пожара, была передана в полицию. На место приехали правоохранители, а также эксперты. Осмотрев тела, они определили, что одно из них принадлежит мужчине. Пол второго трупа установить при внешнем осмотре не удалось, так как он слишком сильно обгорел.

Оба тела направлены в морг для установления их личности, а также причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU