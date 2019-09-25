Одинокая лошадь, пасущаяся в Петербурге, неожиданно пропала

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-25T17:40:23+03:00

Неравнодушные горожане нашли новый дом для животного, которое несколько лет гуляло по Северной столице

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Гнедая лошадь, которая с начала прошлой недели одиноко гуляла по Петербургу и паслась на лужайках рядом с остановками или на площади Конституции, неожиданно пропала. Обеспокоенные судьбой кобылы горожане нашли для нее жилье и даже собрали деньги на транспортировку и проживание. Однако сама скакунья словно испарилась.

- После многочисленных сообщений граждан о встрече с безнадзорной лошадью нашлись благотворители, которые готовы вложить свои средства в содержание животного, - рассказал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

На постой в конюшне, корм и выгул одной лошади в месяц потребуется порядка 50 тысяч рублей, обязательный предварительный ветеринарный осмотр плюс необходимые анализы обойдутся в 15 тысяч рублей и, наконец, транспортировка до конюшни еще порядка 5 тысяч рублей.

Однако когда все уже было готово, лошадь пропала. Одинокую кобылу последний раз видели щиплющей травку на площади Конституции. А сейчас ее и след простыл.

Всех неравнодушных горожан, которые увидят гнедую кобылу, одиноко гуляющую по Петербургу, просят сообщить по телефону: 943-38-68.

ИСТОЧНИК KP.RU