Одинокая лошадь, пасущаяся в Петербурге, неожиданно пропала
Гнедая лошадь, которая с начала прошлой недели одиноко гуляла по Петербургу и паслась на лужайках рядом с остановками или на площади Конституции, неожиданно пропала. Обеспокоенные судьбой кобылы горожане нашли для нее жилье и даже собрали деньги на транспортировку и проживание. Однако сама скакунья словно испарилась.
- После многочисленных сообщений граждан о встрече с безнадзорной лошадью нашлись благотворители, которые готовы вложить свои средства в содержание животного, - рассказал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.
На постой в конюшне, корм и выгул одной лошади в месяц потребуется порядка 50 тысяч рублей, обязательный предварительный ветеринарный осмотр плюс необходимые анализы обойдутся в 15 тысяч рублей и, наконец, транспортировка до конюшни еще порядка 5 тысяч рублей.
Однако когда все уже было готово, лошадь пропала. Одинокую кобылу последний раз видели щиплющей травку на площади Конституции. А сейчас ее и след простыл.
Всех неравнодушных горожан, которые увидят гнедую кобылу, одиноко гуляющую по Петербургу, просят сообщить по телефону: 943-38-68.
ИСТОЧНИК KP.RU