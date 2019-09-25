Сутормин с пенальти и Мак: «Зенит» обыграл «Енисей» в 1/16 Кубка России

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-25T17:46:41+03:00

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Петербургский «Зенит» добыл очередную победу и возвращается из Красноярска на щите. В матче 1/16 Кубка России со счетом 2:1 был повержен местный «Енисей». При этом игра не вышла для гостей очень простой и сине-бело-голубым даже пришлось отыгрываться.

На 14-й минуте встречи полузащитник «Енисея» Константин Савичев забил красивейший гол. Он поймал неосторожно вышедшего из ворот Михаила Кержакова, который заменял в игре Андрея Лунева, и дальним ударом с 30-метров забросил мяч «за шиворот» голкиперу.

Бросок Кержакова в стиле пантеры успеха не принес и «Енисей» повел со счетом 1:0. До перерыва у «Зенита» ничего результативного в атаке не получилось и значение на табло не изменилось.

А вот во второй 45-минутке петербуржцы пошли в атаку. Результатом этого стал пенальти, назначенный в ворота «Енисея» на 57-й минуте. 11-метровый реализовал Алексей Сутормин. А через пять минут, усилиями Олега Шатова, сделавшего подачу и Роберта Мака, нанесшего удар по воротам, был установлен окончательный счет.

Теперь «Зенит» может спокойно ждать, кто станет его следующим соперником в Кубке и готовиться к играм чемпионата России с «Локомотивом» и Лиги Чемпионов с «Бенфикой».

А критикам сине-бело-голубыек еще раз доказали, что могут решать задачи и полурезервным составом без Дзюбы, Азмуна, Ракицкого и Лунева.

ИСТОЧНИК KP.RU