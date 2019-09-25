Ленивый велосипедист прокатился по Московскому проспекту, зацепившись за автобус

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-25T18:47:46+03:00

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Автомобилисты Санкт-Петербурга вечером в среду, 25 сентября, обратили внимание на велосипедиста, который передвигался по Московскому проспекту, совершенно не крутя педали. Молодой человек на шоссейнике несся со скоростью машин благодаря тому, что закинул ноги на раму, а рукой зацепился за автобус. В таком ленивом стиле он проехал большое расстояние. Пораженные «находчивостью» юноши горожане даже сняли его на видео.

- Ехать слипстримом за автобусом на велосипеде, чтобы экономить на сопротивлении воздуха уже не модно. В тренде уже просто держаться за его кузов рядом, - прокомментировали очевидцы произошедшего в сети.

Однако большинство горожан не улыбнулись находчивости ленивого велосипедиста, а наоборот стали ругать его и водителя автобуса в придачу.

- Удивляет, что нет никакой реакции от водителя автобуса, - возмутились комментаторы.

Ехать, зацепившись за автобус, крайне опасно, отметили горожане. В любой момент транспорт может вильнуть в сторону и велосипедист оказаться на асфальте под колесами следующих сзади машин. Автомобилисты также посетовали на то, что любители двухколесного транспорта ездят по обочинам в опасной близости от машин.

Ленивый велосипедист прокатился по Московскому проспекту в Петербурге, зацепившись за автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU