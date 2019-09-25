2019-09-25T19:04:27+03:00
Происшествия

Дерзкий таксист, ограбивший пьяную пассажирку после петербургского ночного клуба, отправится под суд

Мужчина придушил руками девушку и украл у нее деньги, мобильник и украшения
Лилия КОЗЛОВА
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Перед судом Петербурга предстанет водитель такси, обвиняемый в дерзком разбойном нападенииПеред судом Петербурга предстанет водитель такси, обвиняемый в дерзком разбойном нападенииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Перед судом Колпинского района предстанет житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в дерзком разбойном нападении. Подсудимый – 33-летний мужчина, который подрабатывал таксистом. В одну из весенних ночей он подвозил пьяную пассажирку и решил воспользоваться ее беспомощностью, ограбив девушку на 200 тысяч рублей.

- Подрабатывая извозом на арендованном автомобиле подсудимый, в апреле 2019 года в ночное время подвозил клиентку, которая вызвала машину от ночного клуба домой, - сообщила прокуратура Петербурга.

Привезя пассажирку по назначенному адресу на улицу Коммунаров поселка Петро-Славянка Колпинского района, водитель понял, что девушка пьяна и беспомощна. Воспользовавшись ситуацией, мужчина ударил ее по лицу и отнял телефон.

Однако девушка решила не давать себя в обиду и попыталась оказать разбойнику сопротивление. Тот схватил ее, повалил на землю и сдавил руками шею. Пока несчастная не могла двигаться, он отнял у нее еще деньги и украшения на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд, который примет решение о наказании горе-таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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