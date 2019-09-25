Монополиста похоронного рынка Петербурга обязали ликвидировать в УФАС

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-25T20:13:08+03:00

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25 сентября УФАС предупредило комитет имущественных отношений (КИО) и комздрав Петербурга о том, что те закрыли глаза на незаконные отношения между «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) и организации «Р.И.П», занимающейся ритуальными услугами. Антимонопольщики выявили хитрую схему. Коммерческая компания «Р.И.П.» безвозмездно отдала БСМЭ многие помещения в одном из домов на Шафировском проспекте. В ответ государственное учреждение не раз благодарила ритуальный бизнес свежей информацией о потенциальных заказчиках.

- Более того, БСМЭ сдает для «Р.И.П.» в аренду часть своих помещений, расположенных на Екатерининском проспекте. Их фактически используют для оказания ритуальных услуг. Однако конкурентам доступ к ним закрыт, - передает пресс-служба УФАС Петербурга.

Государственные комитеты теперь должны заставить БСМЭ уйти из-под опеки ритуального бизнеса и работать в иных помещениях, тем самым обеспечив всему рынку здоровую конкуренцию. В противном случае УФАС грозит антимонопольным делом.

ИСТОЧНИК KP.RU