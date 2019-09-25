Семак о победе «Зенита» в кубке: «Гол «Енисея» был случайным»

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-25T20:27:56+03:00

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Сергей Семак подвел итоги победы «Зенита» над красноярским «Енисеем». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев. Встреча проходила в рамках 1/16 Кубка России. Сначала в ворота «Зенита» забил Константин Савичев, однако благодаря ответным голам Сутормина и Мака сине-бело-голубые идут по сетке дальше.

- Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы перед игрой в таких случаях абсолютно равны. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первой половине мачта тоже создавали моменты, но вместо этого необязательно пропустили. Безусловно – гол соперника, конечно, красивый, но во многом случайный, так что сложно кого-то в нем винить. Хорошо, что победили в сложном матче, будем готовиться дальше, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в 1/8 финала Кубка России петербургский клуб сыграет с «Томью». Матч пройдет на «Газпром Арене» через месяц – 30 или 31 октября. Скоро станет известно о точном времени начала игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU