Не та педаль: «Хендай» влетел в дом в Выборгском районе

25 Сент. 22:37 2019-09-25T22:37:15+03:00

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Днем 24 сентября в поселке Первомайское Выборгского района автоледи на «Хендай» влетела в дом №15 на улице Советской. Инцидент произошел на дворовой территории. К счастью, обошлось без жертв.

- Известно, что за рулем находилась 35-летняя женщина с трехлетним стажем вождения. По ее словам, она случайно потеряла контроль над управлением машины. В результате аварии водителя доставили в местную больницу, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району.

Судя по фотографиям с места происшествия, у «Хендая» разбилась фара, а также оторвался исцарапанный бампер. Напомним, «КП-Петербург» рассказывала о похожем ДТП пятидневной давности. Тогда авария едва не закончилась трагедией: еще одна женщина за рулем перепутала педали и въехала на детскую площадку, при этом смяв коляску и сдвинув скамейку.

ИСТОЧНИК KP.RU