Петербуржцев просят помочь выиграть для города туристские «Оскары»

25 Сент. 23:00 2019-09-25T23:00:56+03:00

Отдать голос за Петербург может каждый на официальном сайте премии. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В 2019 году Санкт-Петербург традиционно борется за победу в премии World Travel Awards. Город представлен сразу в четырех номинациях – лучшем городском, деловом, круизном и культурном направлении. В прошлом году Петербург завоевал сразу два туристских «Оскара». Первый за круизные путешествия, а второй за культурно-познавательный туризм. Сейчас копилка наград может значительно пополниться.

- Отметить свои достижения и вновь победить Петербург сможет в том случае, если за него проголосует достаточное количество экспертов в области туризма, представителей туристских компаний, путешественников и даже горожан, - раскрывает карты конкурса пресс-служба администрации.

Добавим, что голосование за претендентов на звание лучших продлится до 20 октября. Результаты огласят позже на торжественной церемонии награждения. Смольный намекает на поддержку со стороны петербуржцев. Оставить свой голос может любой на официальном сайте премии – worldtravelawards.com

ИСТОЧНИК KP.RU