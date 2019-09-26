Фура прижала легковушку на пункте оплаты ЗСД

СЕГОДНЯ 00:05 2019-09-26T00:05:58+03:00

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Фура с длинномерным грузом и «Киа» не поделили дорогу на одном из пунктов оплаты Западного скоростного диаметра. В результате аварии слон и моська застряли между ограждениями. По фотографиям с места события понятно, что сильнее пострадал легковой автомобиль: у него помяты оба бока. Более того, водитель «Киа» оказался заблокирован внутри своей машины. Пользователи соцсетей смеются и недоумевают, как могло произойти такое ДТП.

- Незачем в слепую зону лезть – она больно бьет!

- Самая тупая авария. Как это вообще случилось?!

- Без комментариев, полное отсутствие извилин в мозге.

Добавим, что, по словам очевидцев аварии, легковушка спокойно ехала на своей полосе. Внезапно грузовик зачем-то решил повернуть вправо и еще метров 20 протащил маленькую «Киа». Кто в итоге виноват и заплатит сполна, выяснит ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU