Фура прижала легковушку на пункте оплаты ЗСД
Фура с длинномерным грузом и «Киа» не поделили дорогу на одном из пунктов оплаты Западного скоростного диаметра. В результате аварии слон и моська застряли между ограждениями. По фотографиям с места события понятно, что сильнее пострадал легковой автомобиль: у него помяты оба бока. Более того, водитель «Киа» оказался заблокирован внутри своей машины. Пользователи соцсетей смеются и недоумевают, как могло произойти такое ДТП.
- Незачем в слепую зону лезть – она больно бьет!
- Самая тупая авария. Как это вообще случилось?!
- Без комментариев, полное отсутствие извилин в мозге.
Добавим, что, по словам очевидцев аварии, легковушка спокойно ехала на своей полосе. Внезапно грузовик зачем-то решил повернуть вправо и еще метров 20 протащил маленькую «Киа». Кто в итоге виноват и заплатит сполна, выяснит ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU