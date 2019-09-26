Пьяница на авто протаранил 5 машин во дворе на улице Белградской
25 сентября во дворе дома №44 на улице Белградской неизвестный водитель разбил сразу 5 машин. Шум от столкновений и громкие сигнализации помятых авто тут же слились в унисон и подняли на уши разбуженных жителей. Однако искать злостного нарушителя спокойствия было поздно: он бросил свою машину и убежал с места ДТП что есть мочи. Авария возмутила пользователей социальных сетей.
- Такой беглец и в огне не сгорит! У САОльщиков девять жизней.
- Шустрый какой! Проспится и вернется.
- Лучше бы у алкоголиков сразу вместе с водительским удостоверением и машину конфисковывали бы.
Бессонная ночь гарантирована владельцам пострадавших авто. Фото: СОЦСЕТИ
Добавим, что аварией занимается ГИБДД, которое выясняет все обстоятельства произошедшего. Очевидцы сразу же подсказали стражам порядка, что нарушитель был с признаками сильного алкогольного опьянения. Если машина действительно его, а не угнанная, то найти “героя” не составить труда.
ИСТОЧНИК KP.RU