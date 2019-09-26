2019-09-26T00:43:36+03:00
Происшествия

Пьяница на авто протаранил 5 машин во дворе на улице Белградской

Виновник массового ДТП сбежал с места происшествия [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сейчас беглеца разыскивает ГИБДД. Фото: СОЦСЕТИСейчас беглеца разыскивает ГИБДД. Фото: СОЦСЕТИ
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25 сентября во дворе дома №44 на улице Белградской неизвестный водитель разбил сразу 5 машин. Шум от столкновений и громкие сигнализации помятых авто тут же слились в унисон и подняли на уши разбуженных жителей. Однако искать злостного нарушителя спокойствия было поздно: он бросил свою машину и убежал с места ДТП что есть мочи. Авария возмутила пользователей социальных сетей.

- Такой беглец и в огне не сгорит! У САОльщиков девять жизней.

- Шустрый какой! Проспится и вернется.

- Лучше бы у алкоголиков сразу вместе с водительским удостоверением и машину конфисковывали бы.

Бессонная ночь гарантирована владельцам пострадавших авто. Фото: СОЦСЕТИ

Бессонная ночь гарантирована владельцам пострадавших авто. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что аварией занимается ГИБДД, которое выясняет все обстоятельства произошедшего. Очевидцы сразу же подсказали стражам порядка, что нарушитель был с признаками сильного алкогольного опьянения. Если машина действительно его, а не угнанная, то найти “героя” не составить труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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