Пьяница на авто протаранил 5 машин во дворе на улице Белградской

СЕГОДНЯ 00:42 2019-09-26T00:43:36+03:00

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25 сентября во дворе дома №44 на улице Белградской неизвестный водитель разбил сразу 5 машин. Шум от столкновений и громкие сигнализации помятых авто тут же слились в унисон и подняли на уши разбуженных жителей. Однако искать злостного нарушителя спокойствия было поздно: он бросил свою машину и убежал с места ДТП что есть мочи. Авария возмутила пользователей социальных сетей.

- Такой беглец и в огне не сгорит! У САОльщиков девять жизней.

- Шустрый какой! Проспится и вернется.

- Лучше бы у алкоголиков сразу вместе с водительским удостоверением и машину конфисковывали бы.

Бессонная ночь гарантирована владельцам пострадавших авто. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что аварией занимается ГИБДД, которое выясняет все обстоятельства произошедшего. Очевидцы сразу же подсказали стражам порядка, что нарушитель был с признаками сильного алкогольного опьянения. Если машина действительно его, а не угнанная, то найти “героя” не составить труда.

ИСТОЧНИК KP.RU