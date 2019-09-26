Первую штрафстоянку на воде откроют в Ленобласти

СЕГОДНЯ 01:06 2019-09-26T01:06:01+03:00

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Региональное управление по транспорту определилось с площадкой, которая будет участвовать в пилотном проекте по хранению задержанных маломерных судов. Водная штрафстоянка находится в Выборге. На ней одновременно могут находиться до 12 судов нарушителей. Перевозить их отведено специальным буксирам, которые выдержат и гидроциклы и яхты.

- Нарушители правил перевозок пассажиров на воде наказываются практически по той же схеме, что и водители автомобилей и автобусов. Сотрудники ГИМС выписывают административный протокол, далее судно буксируется на водную штрафстоянку, после чего владелец оплачивает наказание за правонарушение, - информирует пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что штрафстоянки на воде – вынужденная и необходимая мера для безопасности жителей и гостей Петербурга. Это связано со значительным ростом предложений на прогулки по областным рекам, которые зачастую проходят с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU