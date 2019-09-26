Пандус для инвалидов и детских колясок, ведущий в забор, смутил жителей Гатчины
Пандус на одной из железнодорожных станций в Гатчинском районе стал предметом насмешек местных жителей. Дело в том, что он ведет прямо в забор. Как комфортно подняться на платформу мамочкам с детскими колясками или маломобильным людям – непонятно. Пользователи соцсетей не удивились такому благоустройству и дружно посмеялись над оказией.
- Небось, на строительство данного хитрого механизма было выделено два миллиона!
- Пандус есть? Есть. Отчитались, премии получили. Правда, пандус ведет в никуда. Да еще и ржавый.
- Да уж, как говорится, поживешь подольше – увидишь побольше, хах!
Некоторые жители Гатчины успокаивают нетерпеливых шутников и возмущенных людей и твердят о том, что забор скоро демонтируют, поскольку пандус поставили сравнительно недавно. Якобы его попросту не достроили. Но зачем тогда сейчас открывать на него проход – другой вопрос.
Пандус "в никуда" в Гатчине.
ИСТОЧНИК KP.RU