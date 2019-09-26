2019-09-26T01:51:19+03:00
Общество

Пандус для инвалидов и детских колясок, ведущий в забор, смутил жителей Гатчины

Необычное благоустройство одной из железнодорожных станций ставит в тупик [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
"Дорога в никуда" на гатчинской ж/д станции. Фото: СОЦСЕТИ"Дорога в никуда" на гатчинской ж/д станции. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пандус на одной из железнодорожных станций в Гатчинском районе стал предметом насмешек местных жителей. Дело в том, что он ведет прямо в забор. Как комфортно подняться на платформу мамочкам с детскими колясками или маломобильным людям – непонятно. Пользователи соцсетей не удивились такому благоустройству и дружно посмеялись над оказией.

- Небось, на строительство данного хитрого механизма было выделено два миллиона!

- Пандус есть? Есть. Отчитались, премии получили. Правда, пандус ведет в никуда. Да еще и ржавый.

- Да уж, как говорится, поживешь подольше – увидишь побольше, хах!

Некоторые жители Гатчины успокаивают нетерпеливых шутников и возмущенных людей и твердят о том, что забор скоро демонтируют, поскольку пандус поставили сравнительно недавно. Якобы его попросту не достроили. Но зачем тогда сейчас открывать на него проход – другой вопрос.

Пандус "в никуда" в Гатчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туман поглотил Петербург ночью 26 сентября
Грузовик вынес разделители и перевернулся на КАД в Выборгском районе
Первую штрафстоянку на воде откроют в Ленобласти
Пьяница на авто протаранил 5 машин во дворе на улице Белградской
Фура прижала легковушку на пункте оплаты ЗСД
Петербуржцев просят помочь выиграть для города туристские «Оскары»
Не та педаль: «Хендай» влетел в дом в Выборгском районе
Туристский сбор оплатит капитальный ремонт 255 домов в центре Петербурга
Семак о победе «Зенита» в кубке: «Гол «Енисея» был случайным»
Монополиста похоронного рынка Петербурга обязали ликвидировать в УФАС
«Молчаливые» футболисты перекроют движение в Петербурге
Дерзкий таксист, ограбивший пьяную пассажирку после петербургского ночного клуба, отправится под суд
Ленивый велосипедист прокатился по Московскому проспекту, зацепившись за автобус
Во Всеволожске открылся новый офис ВТБ
Сутормин с пенальти и Мак: «Зенит» обыграл «Енисей» в 1/16 Кубка России
Одинокая лошадь, пасущаяся в Петербурге, неожиданно пропала
Жизнь грудной малышки из Дагестана спасли петербургские медики
Два обгоревших трупа нашли на месте пожара под заброшенным мостом в Петербурге
Две полосы КАД между Беляевским мостом и Рябовским шоссе перекроют на три дня
Похитителя велосипедов в Петербурге отправили в тюрьму строгого режима
В Петербурге откроется Музей мостов
Аварийные работы изменят маршруты двух троллейбусов в Петербурге