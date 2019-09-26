Пандус для инвалидов и детских колясок, ведущий в забор, смутил жителей Гатчины

СЕГОДНЯ 01:51 2019-09-26T01:51:19+03:00

"Дорога в никуда" на гатчинской ж/д станции. Фото: СОЦСЕТИ

Необычное благоустройство одной из железнодорожных станций ставит в тупик [фото, видео]

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Пандус на одной из железнодорожных станций в Гатчинском районе стал предметом насмешек местных жителей. Дело в том, что он ведет прямо в забор. Как комфортно подняться на платформу мамочкам с детскими колясками или маломобильным людям – непонятно. Пользователи соцсетей не удивились такому благоустройству и дружно посмеялись над оказией.

- Небось, на строительство данного хитрого механизма было выделено два миллиона!

- Пандус есть? Есть. Отчитались, премии получили. Правда, пандус ведет в никуда. Да еще и ржавый.

- Да уж, как говорится, поживешь подольше – увидишь побольше, хах!

Некоторые жители Гатчины успокаивают нетерпеливых шутников и возмущенных людей и твердят о том, что забор скоро демонтируют, поскольку пандус поставили сравнительно недавно. Якобы его попросту не достроили. Но зачем тогда сейчас открывать на него проход – другой вопрос.

Пандус "в никуда" в Гатчине.

ИСТОЧНИК KP.RU