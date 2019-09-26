2019-09-26T02:27:35+03:00
Происшествия

Грузовик вынес разделители и перевернулся на КАД в Выборгском районе

На месте работали спасатели МЧС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Информации о пострадавших пока нет. Фото: СОЦСЕТИИнформации о пострадавших пока нет. Фото: СОЦСЕТИ
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Грузовик снес наливные ограждения на КАД и опрокинулся на бок. Происшествие случилось в ночь с 25 на 26 сентября на участке близ Парашютной улицы в Выборгском районе. По словам очевидцев, фура не справилась с управлением, сбила разделители и выехала на закрытый участок трассы, где перевернулась.

Близ места ДТП заметили внедорожник с разбитым боковым зеркалом и смятой дверью. Возможно, водитель грузовика сначала зацепил легковушку. Свидетели аварии, обсуждая в соцсетях произошедшее, искренне не понимают, как подобное могло произойти на относительно спокойном участке дороги.

- Жесть! Ведь идет реконструкция участка. Ограничение скорости 50 км/ч. Как так можно, там уже каждый день меняют водоналивные ограждения.

- Чего так нестись! Ведь есть предупреждающее табло, знаки и, в конце концов, прямая дорога.

- Проклятое место. Вечером там тоже была авария.

Возможно, ДТП спровоцировало столкновение с легковым авто. Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, ДТП спровоцировало столкновение с легковым авто. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые жители Выборгского района уверены в факторе тумана, повлиявшем на видимость. Однако водители, проезжавшие мимо аварии, парируют, что видимость на трассе хорошая. Добавим, что последствия аварии устраняют спасатели МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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