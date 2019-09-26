Туман поглотил Петербург ночью 26 сентября
Поздней ночью четверга 26 сентября Санкт-Петербург поглотил туман. Чаще других мглу видели в юго-западном районе. Вмиг улицы Северной столицы превратились в мистические и таинственные места с мерцающими фонарями. Петербуржцы активно делились фотографиями тумана в соцсетях, не забывая говорить о забавных ассоциациях с явлением.
- «Сайлент Хилл» какой-то, у-у-у! Скоро из мглы появятся чудовища.
- Какое редкое явление для Петербурга, почти такое же, как солнце.
- На Проспекте Ветеранов такая красота творится, идешь, словно ежик в тумане.
Проспект Ветеранов превратился в таинственный город "Сайлент-Хилл". Фото: СОЦСЕТИ
Каждому виделось что-то свое по ту сторону тумана. Фото: СОЦСЕТИ
Где-то видимость была крайне низкой. Фото: СОЦСЕТИ
Добавим, что синоптики предсказывали туман в регионе в ночное и утреннее время 25 и 26 сентября. Сотрудники МЧС напомнили водителям, что в таких погодных условиях сильно повышается риск на дорогах за рулем. Поэтому чтобы не попасть в аварию, автомобилистам следует водить внимательно и аккуратно: с противотуманными фонарями и на необходимой дистанции от других машин.
ИСТОЧНИК KP.RU