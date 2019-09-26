Туман поглотил Петербург ночью 26 сентября

СЕГОДНЯ 02:53 2019-09-26T03:13:16+03:00

Кому-то во мгле виделся тот самый ежик в тумане. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Поздней ночью четверга 26 сентября Санкт-Петербург поглотил туман. Чаще других мглу видели в юго-западном районе. Вмиг улицы Северной столицы превратились в мистические и таинственные места с мерцающими фонарями. Петербуржцы активно делились фотографиями тумана в соцсетях, не забывая говорить о забавных ассоциациях с явлением.

- «Сайлент Хилл» какой-то, у-у-у! Скоро из мглы появятся чудовища.

- Какое редкое явление для Петербурга, почти такое же, как солнце.

- На Проспекте Ветеранов такая красота творится, идешь, словно ежик в тумане.

Проспект Ветеранов превратился в таинственный город "Сайлент-Хилл". Фото: СОЦСЕТИ

Каждому виделось что-то свое по ту сторону тумана. Фото: СОЦСЕТИ

Где-то видимость была крайне низкой. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что синоптики предсказывали туман в регионе в ночное и утреннее время 25 и 26 сентября. Сотрудники МЧС напомнили водителям, что в таких погодных условиях сильно повышается риск на дорогах за рулем. Поэтому чтобы не попасть в аварию, автомобилистам следует водить внимательно и аккуратно: с противотуманными фонарями и на необходимой дистанции от других машин.

ИСТОЧНИК KP.RU