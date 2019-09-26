Вестибюль станции метро «Маяковская» закрыли без объяснения причин
Неожиданно для всех пассажиров петербургской подземки вестибюль метро «Маяковская» оказался закрыт. Это произошло рано утром 26 сентября, поэтому горожане, привыкшие пользоваться станцией, оказались немного ошарашены.
- Временно закрыт вход в вестибюль станции метро «Маяковская», пользуйтесь вестибюлем и переходом со станции «Площадь Восстания», - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок», которое заведует всем пассажирским транспортом Северной столицы.
Причин, по которой двери «Маяковской», пусть и временно, оказались запертыми, никто не называет. Возможно это технические работы. При этом закрытие касается только вестибюля, а сама станция работает в обычном режиме.
Что же касается «Площади Восстания», которой предлагают пользоваться, то пассажиром надо учитывать идущий во втором вестибюле (у Московского вокзала) ремонт эскалатора. Утром из-за этого изменений в графике работы нет, а вот вечером с 18:00 до 18:45, вход на станцию ограничен.
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Позднее пресс-служба подземки сообщила, что причиной ограничений стали технические работы по регулировке гермозатвоза (герметичных дверей внизу у эскалатора) который превращает станцию в бомбоубежище. Сроки окончания работне называются.
ИСТОЧНИК KP.RU