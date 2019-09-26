Вестибюль станции метро «Маяковская» закрыли без объяснения причин

СЕГОДНЯ 08:11 2019-09-26T08:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданно для всех пассажиров петербургской подземки вестибюль метро «Маяковская» оказался закрыт. Это произошло рано утром 26 сентября, поэтому горожане, привыкшие пользоваться станцией, оказались немного ошарашены.

- Временно закрыт вход в вестибюль станции метро «Маяковская», пользуйтесь вестибюлем и переходом со станции «Площадь Восстания», - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок», которое заведует всем пассажирским транспортом Северной столицы.

Причин, по которой двери «Маяковской», пусть и временно, оказались запертыми, никто не называет. Возможно это технические работы. При этом закрытие касается только вестибюля, а сама станция работает в обычном режиме.

Что же касается «Площади Восстания», которой предлагают пользоваться, то пассажиром надо учитывать идущий во втором вестибюле (у Московского вокзала) ремонт эскалатора. Утром из-за этого изменений в графике работы нет, а вот вечером с 18:00 до 18:45, вход на станцию ограничен.

Обновлено:

Позднее пресс-служба подземки сообщила, что причиной ограничений стали технические работы по регулировке гермозатвоза (герметичных дверей внизу у эскалатора) который превращает станцию в бомбоубежище. Сроки окончания работне называются.

ИСТОЧНИК KP.RU