Полиция и волонтеры ищут 15-летнюю школьницу, пропавшую в Петергофе пять дней назад

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-26T08:44:07+03:00

21 сентября Лиза Василенко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась

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Красивая, стройная, блондинка. Волосы прямые, ниже плеч. Глаза большие, выразительные, зеленые, - так описывают родные пропавшую в Петергофе 15-летнюю школьницу. Пять дней назад она ушла из дома и исчезла. Сейчас девушку ищут волонтеры и полиция.

- 21 сентября 15-летняя жительница Петергофа Елизавета Василенко ушла гулять с подругой и до сих пор не вернулась. Просим откликнуться всех, кто видел девушку - родители очень за нее переживают, - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Приметы пропавшей школьницы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые, прямые, чуть ниже плеч (могут быть убраны в пучок), глаза зеленые. Была одета в темно-серое полупальто, ярко-желтую накидку- палантин, темно-синие джинсы, бордовые кроссовки. С собой у девушки был ярко-красный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Елизавете, просят позвонить по телефонам: 8(812)573-52-50 – дежурная часть полиции Петродворцового района, или на мобильный волонтеров поискового отряда «Питер-поиск»: 8(952)289- 67- 90. Также можно написать на электронную почту info@piter-poisk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU