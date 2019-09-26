Не пролез без мыла: На выезде с ЗСД в одних воротах застряли фура с легковушкой

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-26T09:07:17+03:00

На выезде с ЗСД в одних воротах застряли грузовик и легковушка. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Желание побыстрее оказаться дома, или же нежелание платить за проезд по Западному скоростному диаметру, проскочив под открывшимся для другой машины шлагбаумом, сыграло злую шутку с водителем «Киа». Он попытался проехать в выездные ворота перед фурой, но не успел.

- Бедняга на ЗСД. Не пролезли вдвоем в одни ворота, - пишет очевидец происшествия в соцсетях.

Впрочем, другие свидетели происшествия утверждают, что виноват был именно шофер грузовика, который резко вильнул вправо, зацепил легковушку, протащил ее несколько метров и впечатал в ограждение. Но итог в любом случае был один - обе машины застряли.

И если одни пользователи соцсетей в комментариях ищут виноватых, кляня то водителя длинномера, совершающего резкие маневры, то владельца «Киа», влезшего в «слепую зону» для грузовика, то другие просто шутят над ситуацией.

- Без мыла не получилось, - иронизируют горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU