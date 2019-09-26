Вестибюль метро «Маяковская» открыли для пассажиров

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-26T09:40:37+03:00

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Петербуржцы и гости города вновь могут воспользоваться вестибюлем станции метро «Маяковская». Рано утром 26 сентября неожиданно было сообщено о его закрытии на вход и выход, а пассажирам предлагали пользоваться станцией «Площадь Восстания», но теперь подземка работает в обычном режиме.

- В 9:05 вестибюль станции «Маяковская» открыт, - сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы.

Причиной неудобств, как выяснилось, стали технические работы по регулировке гермозатвора. Это такие огромные стальные двери, установленные внизу, после эскалатора при входе на перрон. Они, при закрытии, превращают станцию в бомбоубежище.

Проверка состояния гермозатворов - необходимое требование гражданской обороны, в структуру которого входят средства обеспечения безопасности, в том числе и бомбоубежища.

В настоящий момент «Маяковская» работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU