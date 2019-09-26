На севере КАД на месяц полностью перекроют проезд для транспорта
Апокалипсис грядет. По крайней мере на месяц и на отдельно взятом участке Кольцевой автодороги Петербурга. Здесь, на внутреннем кольце, из-за дорожных работ будет полностью перекрыто движение транспорта. Протискиваться придется по внешней стороне.
- В период с 30 сентября по 30 октября 2019 года будет полностью перекрыто для движения внутреннее кольцо КАД на участке от Парашютной улицы до Выборгского шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
Весь транспорт направят на внешнее кольцо, где устроят двустороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Собственно, узость КАД и стала причиной работ. Участок трассы от Выборгского шоссе до Приморского должен стать из четырех- шестиполосным (по три в каждую сторону).
- Это последний четырехполосный участок в составе самой загруженной федеральной магистрали на северо-западе России, - отмечают в УПРДОРе.
Но работы уже подходят к концу - вся реконструкция завершится в ноябре 2020 года. В данном случае дорожники будут ставить шумозащитные экраны.
ИСТОЧНИК KP.RU