На севере КАД на месяц полностью перекроют проезд для транспорта

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-26T10:09:04+03:00

Ограничения коснутся внутреннего кольца трассы на участке от Парашютной улицы до Выборгского шоссе

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Апокалипсис грядет. По крайней мере на месяц и на отдельно взятом участке Кольцевой автодороги Петербурга. Здесь, на внутреннем кольце, из-за дорожных работ будет полностью перекрыто движение транспорта. Протискиваться придется по внешней стороне.

- В период с 30 сентября по 30 октября 2019 года будет полностью перекрыто для движения внутреннее кольцо КАД на участке от Парашютной улицы до Выборгского шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Весь транспорт направят на внешнее кольцо, где устроят двустороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Собственно, узость КАД и стала причиной работ. Участок трассы от Выборгского шоссе до Приморского должен стать из четырех- шестиполосным (по три в каждую сторону).

- Это последний четырехполосный участок в составе самой загруженной федеральной магистрали на северо-западе России, - отмечают в УПРДОРе.

Но работы уже подходят к концу - вся реконструкция завершится в ноябре 2020 года. В данном случае дорожники будут ставить шумозащитные экраны.

ИСТОЧНИК KP.RU