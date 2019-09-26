Ремонт на Выборгском шоссе привел к гигантским пробкам

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-26T10:28:16+03:00

Люди выходили из маршруток, автобусов и шли в Петербург пешком

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Почти от Сертолово и до развязки с КАД утром 26 сентября стояло Выборгское шоссе. Из-за ремонтных работ, которые идут на этом участке, дорожная обстановка была крайне напряженной. Доходило до того, что опаздывающие на работу пассажиры выходили их транспорта и шли в сторону Петербурга пешком.

- Люди выходят и идут пешком. Маршрутки стоят намертво от Сертолово до города в ту и другую сторону, - пишут в соцсетях застрявшие в заторе пассажиры.

Особо сложная ситуация наблюдалась в час пик около восьми утра. Участок, который обычно машина «пролетает» за десять минут, навигаторы предлагали ехать полтора часа. «Мертвая» пробка растянулась больше, чем на три километра.

И порадовать петербуржцев, а также жителей Ленобласти, живущих или работающих на выборгском направлении нечем. Судя по установленным указателям, дорожный ремонт тут продлится до середины октября 2019 года.

Терпеть неудобства и стоять в пробках придется еще три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU