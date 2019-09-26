2019-09-26T10:31:39+03:00
Происшествия

На Калининской овощебазе утром произошла перестрелка

Скорая помощь и сотрудники полиции Петербурга уже на месте
Лилия КОЗЛОВА
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На Калининской овощебазе в Петербурге утром 26 сентября произошла перестрелкаНа Калининской овощебазе в Петербурге утром 26 сентября произошла перестрелкаФото: СОЦСЕТИ
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На Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге беспредел с самого утра. Еще не успев толком проснуться, около девяти часов утра, 26 сентября, двое граждан что-то серьезно не поделили и вместо диалогов перешли к действию – стрельбе. Переполох, крики, беготня. Очевидцы с овощебазы вызвали скорую помощь и полицию, которые теперь разбираются в конфликте.

- 26 сентября в полицию Калининского района поступила информация о конфликте на проспекте Непокоренных между двумя гражданами. Очевидцы событий вызвали правоохранителей на место происшествия. Один из участников конфликта, скрылся с места происшествия, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Свидетели рассказывают, что стреляли из травматического пистолета. По всей видимости, с близкого расстояния, так как скорая помощь забрала мужчину в больницу с подозрением на перелом ноги.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей, чтобы разобраться в этой разборке в стиле 90-х. Стрелявшего мужчину предстоит еще найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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