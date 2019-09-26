Утром эвакуировали здание «Росбанка» на канале Грибоедова

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-26T10:53:48+03:00

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Утро четверга, 26 сентября, в Петербурге началось не с кофе. Горожане заметили столпотворение на набережной канала Грибоедова напротив дома № 13, в котором располагается «Росбанк». Очевидцы говорят, что в самом начале рабочего дня всех эвакуировали. Сейчас вокруг здания дежурят сотрудники полиции.

- Эвакуировали здание «Росбанка» на канале Грибоедова. Вроде, заминировали, - рассказали в сети петербуржцы с места событий.

Также ожидающие у банка люди рассказывают, что сейчас идет проверка здания и предположительно она закончится часов в 11 утра. Все помещения в доме должен проверить кинолог с собакой.

На текущей неделе это уже не первые эвакуации. «Телефонные террористы» прерывают учебный процесс в школах и колледжах. Так, в среду, 25 сентября, полиция Петербурга возбудила уголовное дело за ложное сообщение о минировании. Преподавателю одного из учебных заведений на проспекте Большевиков пришло сообщение о том, что в колледже бомба. Полиции предстоит узнать и привлечь к ответственности «шутников».

ИСТОЧНИК KP.RU