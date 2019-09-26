2019-09-26T11:40:40+03:00
Происшествия

Потеря миллионов за проданное жилье довела петербуржца до психбольницы

55-летний мужчина стал жертвой злоумышленников, отобравших все его деньги прямов подъезде дома
Петр КИБЕР
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Ограбление на 4 миллиона рублей довело петербуржца до психбольницы.Ограбление на 4 миллиона рублей довело петербуржца до психбольницы.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Сильнейшим потрясением, повредившим психику человека, обернулась для 55-летнего петербуржца продажа квартиры. Точнее последствия этого поступка. В клинику мужчина попал после того, как деньги, вырученные за жилье, у него отняли в парадной. Грабители забрали 4,2 миллиона рублей.

- 25 сентября в полицию Красносельского района обратился 31-летний мужчина, который сообщил о том, что еще 11 сентября в подъезде дома 2 корпус 2 по улице Маршала Захарова неизвестный преступник, напал на его отца 1964 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам мужчины, его папу ударили по голове и забрали все деньги, вырученные за квартиру. Потрясение, и физическое и моральное, оказалось слишком серьезным, поэтому через пять дней пострадавшего пришлось положить в одну их психиатрических клиник города.

Пока мужчина остается под присмотром медиков, а стражи порядка ведут проверку всей этой истории. В том числе выясняют, почему обращение в полицию последовало лишь через две недели после ограбления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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