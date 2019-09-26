2019-09-26T12:06:25+03:00
Дом. Семья

«Велес» просит петербуржцев привезти для медведей яблоки, груши и морковку

Ежедневно питомцы потребляют десятки килограммов фруктов и овощей
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Медведям из "Велеса" категорически не хватает овощей и фруктов.Медведям из "Велеса" категорически не хватает овощей и фруктов.
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Санкт-Петербургский Центр помощи диким животным «Велес» в соцсети опубликовал список недостающих продуктов для своих преемников. 18 медведей остались без запаса еды в виде овощей и фруктов. Неравнодушных горожан просят откликнутся и помочь с провизией.

- Совсем нет яблок и груш, они очень нужны для кормления животных. В среднем взрослому медведю в день необходимо два ведра фруктов, - комментируют ситуацию сотрудники «Велеса».

Другие питомцы также нуждаются в запасах моркови и свеклы. Ежедневно питомцы потребляют десятки килограммов этих овощей.

Центр готов принимать помощь как финансово с переводом на счет, так и привозом продуктов по адресу. На своей странице в соцсети «Велес» указывает удобные способы для горожан добраться до центра на разных видах транспорта. Подробнее можно узнать по телефону Центра 8-964-339-40-39.

Напомним, ранее «Велес» призывал горожан помочь с постройкой пятого вольера для медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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