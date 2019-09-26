Очередная «кукла» затопила два дома на Пулковском шоссе в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-26T12:33:38+03:00

"Кукла" затопила два дома на Пулковском шоссе в Петербурге / Фото: Водоканал

Комок из выброшенного на землю мусора и палок засорил канализационную сеть

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Накануне жители двух домов № 105 и 107 по Пулковскому шоссе в Петербурге были вынуждены пробираться в квартиры через огромные лужи. Здания подтопило так, что воду пришлось откачивать аварийной бригаде «Водоотведения». Специалисты, прибывшие на место, проверили канализационную сеть, чтобы выяснить причину засора и вытащили оттуда опасную «куклу».

- «Куклой» называется скопление мелкого и крупного мусора, тряпок, гигиенических салфеток, веток деревьев, которые застревают в канализации, образуя большой и плотный засор, - сообщили в «Водоканале» Петербурга.

Вчерашняя ситуация с подтопления произошла из-за образования «куклы» в магистральной канализационной сети дома 89 по Пулковскому шоссе. Из-за того, что уровень сточных вод в сети поднялся слишком высоко, для устранения засора специалистам пришлось переключить постоянную схему водоотведения домов на временную.

«Водоканал» напоминает, что в канализацию нельзя сбрасывать мусор, особенно синтетические материалы, строительные и бытовые отходы, нерастворимые вещества и предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU