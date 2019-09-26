Из-за ложного минирования школы на 15-летнего подростка завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-26T12:34:25+03:00

За глупую шутку ученику и его родителям придется ответить перед законом

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Петербургские стражи порядка решили строго пресекать шутки о минировании школ и прочих учреждений. Второе за двое суток уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма заведено в полиции. На сей раз его фигурантом стал 15-летний подросток.

- По подозрению в минировании школы № 601 на Приморском проспекте ученик 8 класса указанной школы, - сообщает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

В разговоре со стражами порядка юноша признался, что просто решил немного развлечься и позвонил в родную школу, что называется из хулиганских побуждений.

Неизвестно, чем думал взрослый в общем-то парень, но 14 лет ему уже есть, а именно с этого возраста наступает уголовная ответственность. За решетку подростка, конечно же вряд ли отправят, но темное пятно в виде судимости вполне может появиться в его биографии.

До суда школьник останется под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU