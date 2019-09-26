2019-09-26T12:54:56+03:00
Происшествия

Прыщавый подросток украл у пенсионерки пакет с продуктами и три тысячи рублей в Ленобласти

На женщину напали, когда она заходила в свою квартиру
Лилия КОЗЛОВА
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Жительницу Ленобласти ограбил прыщавый мужчина, когда она заходила домойЖительницу Ленобласти ограбил прыщавый мужчина, когда она заходила домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница города Светогорск, который находится в Выборгском районе Ленобласти, стала жертвой грабителя, когда заходила домой после долгого рабочего дня. Около 21:50 в среду, 25 сентября, неизвестный человек напал на нее прямо возле квартиры, отобрал сумку с кошельком и даже прихватил с собой пакет с едой.

- В двенадцатом часу вечера 25 сентября в полицию обратилась 59-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ее ограбили. Когда она входила в свою квартиру в доме 10 на Спортивной улице, в спину толкнул ее какой-то мужчина, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После недолгой борьбы, грабитель отнял у женщины сумку с кошельком, в котором было 3 тысячи рублей и банковские карты, а также пакет с продуктами. Сама пенсионерка не пострадала.

Своего обидчика женщина запомнила. По ее словам, он был 170-180 сантиметров ростом, кудрявый, прыщавый с худощавым лицом. Одет в зеленую куртку с черными полосами и черные брюки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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