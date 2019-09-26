В Ленинградской области в колодце нашли тело пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-26T13:30:16+03:00

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Страшную находку обнаружил житель деревни Лопухинка Ленинградской области. Вечером 25 сентября 2019 года он обнаружил в колодце труп человека. Мужчина сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

- Заявитель объяснил, что человек, который лежит в колодце вниз головой, не подает признаков жизни, - сообщил «Комсомолке» в Петербурге» источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники извлекли труп из двухметрового колодца без воды и провели процедуру по установлению личности. 61-летнего погибшего опознала его 56-летняя сожительница. Известно, что его поисками она занималась с 18 сентября.

- Внешних признаков насильственной смерти не выявлено, труп направлен в морг для установления причин смерти, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что участок вокруг колодца не был огорожен, а около него велась стройка дома и бани.

ИСТОЧНИК KP.RU