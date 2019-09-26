В Калининском районе установят 770 новых фонарей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-26T13:25:27+03:00

Все они будут светодиодными, что поможет сэкономить электричество

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Жить в Калининском районе вскоре станет светлее. Здесь в ближайшем времени пройдет реконструкция системы наружного освещения, которую уже начал «Ленсвет». Всего в одном из кварталов Гражданки появятся 770 новых фонарей.

- Работы пройдут в квартале, ограниченном улицами Верности, Карпинского, Руставели и проспектом Науки, на территории которого проживают свыше 8 тысяч человек, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

При этом новые светильники будут ставить не на привычных бетонных столбах, а на стальных опорах. Это позволит сделать складными часть конструкций, расположенных в труднодоступных местах. Так их потом будет проще обслуживать.

Одновременно с этим электрики протянут новые провода. Проектом работ предусмотрено и освежение социальных объектов: детских и спортивных площадок, подходов к детским садам и школам, которое вызывает нарекание местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU