2019-09-26T13:30:32+03:00
Происшествия

28-летнего петербуржца разыскивают за изнасилование малолетней девочки

Мать несовершеннолетней сказала, что это сделал некий «Роман»
Лилия КОЗЛОВА
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За изнасилование несовершеннолетней девочки разыскивают 28-летнего жителя ПетербургаЗа изнасилование несовершеннолетней девочки разыскивают 28-летнего жителя ПетербургаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полиция Петербурга и Ленинградской области разыскивает некого «Романа», который подозревается в изнасиловании малолетней девочки. Около пяти часов вечера в среду, 25 сентября, к правоохранителям обратилась жительница деревни Орово и рассказала, что над ее дочерью надругался мужчина. Произошло это еще в мае 2019 года.

- В заявлении 53-летняя женщина, которая работает уборщицей в одной строительной компании, изложила, что весной знакомый ее 15-летней дочери по имени «Роман», изнасиловал девочку. Назвать точную дату и место, где это произошло, она не смогла, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция на основании заявления начала проверку. В результате под подозрения попал 28-летний мужчина, который живет в поселке Шушары. Молодой человек еще не задержан, но правоохранители уже его разыскивают.

Уголовное дело пока что заведено не было. Полиции предстоит еще выяснить время и место произошедшего, а также, почему девочка долгое время молчала о преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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