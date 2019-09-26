28-летнего петербуржца разыскивают за изнасилование малолетней девочки
Полиция Петербурга и Ленинградской области разыскивает некого «Романа», который подозревается в изнасиловании малолетней девочки. Около пяти часов вечера в среду, 25 сентября, к правоохранителям обратилась жительница деревни Орово и рассказала, что над ее дочерью надругался мужчина. Произошло это еще в мае 2019 года.
- В заявлении 53-летняя женщина, которая работает уборщицей в одной строительной компании, изложила, что весной знакомый ее 15-летней дочери по имени «Роман», изнасиловал девочку. Назвать точную дату и место, где это произошло, она не смогла, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Полиция на основании заявления начала проверку. В результате под подозрения попал 28-летний мужчина, который живет в поселке Шушары. Молодой человек еще не задержан, но правоохранители уже его разыскивают.
Уголовное дело пока что заведено не было. Полиции предстоит еще выяснить время и место произошедшего, а также, почему девочка долгое время молчала о преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU