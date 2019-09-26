2019-09-26T14:03:42+03:00
Общество

В Смольном заверили, что знаменитых «Митьков» выселять не будут

Помещение, в котором работают художники, передадут им в безвозмездное пользование
Петр КИБЕР
Поделиться:
Арт-центр "Митьков" с улицы Марата выселять не будут. Фото: ЦСИ имени КурехинаАрт-центр "Митьков" с улицы Марата выселять не будут. Фото: ЦСИ имени Курехина
Изменить размер текста:

Новость о выселении мастерской знаменитых «Митьков» взбудоражила Петербург вечером 25 сентября. Информация, пошедшая по соцсетям, мгновенно выплеснулась в СМИ и подняла волну возмущения. Еще бы, ведь художники - один из символов города на Неве, а их лидер Дмитрий Шагин, и пожаловавшийся на проблему - добрейший человек. Впрочем, уже на следующий день вопрос был улажен. Помещение на улице Марата, 36/38 решено передать «Митькам»

- Мы сейчас в стадии оформления документов. Ждем от них обращения, для того, чтобы официально эту площадь за ними закрепить, - сообщили газете «Петербургский дневник» в комитете имущественных отношений Петербурга.

Чиновники заверили, что речи о выселении художников речи не идет, а проблемысвязаны с разными юридическими лицами, которыми было оформлено творческое объединение.

Таким образом отданное в пользование «Митькам» Валентиной Матвиенко в 2006 году помещение, где сейчас расположен арт-центр с картинами художников, останется за ними. Причем бесплатно.

Беглов прокомментировал новость о выселении мастерской «Митьков».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождественская ярмарка-2019 в Санкт-Петербурге пройдет на Манежной площади и Малой Садовой улице
Детского тренера, обвиняемого в многократном изнасиловании маленького мальчика в Ленобласти, отправили в СИЗО
Этап «Формулы-1» могут перенести из Сочи в Петербург
Приехав на вызов о домашнем избиении, полиция нашла у пьяного петербуржца огромный арсенал огнестрельного оружия
В Выборгском замке начнут работать гиды дополненной реальности
«Кто слил фото»: Рассказавшего в сети о стрельбе на Калининской овощебазе, ищут люди с рынка
В садоводстве под Петербургом нашли труп дачницы с мягкой игрушкой во рту
В Санкт-Петербурге задержали трех взломщиков банкомата
Знаменитый ресторан Матильды Шнуровой откроется на «Новой Голландии»
Китайских студентов в Петербурге стало в два раза больше
28-летнего петербуржца разыскивают за изнасилование малолетней девочки
В Ленинградской области в колодце нашли тело пропавшего мужчины