В Смольном заверили, что знаменитых «Митьков» выселять не будут

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-26T14:03:42+03:00

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Новость о выселении мастерской знаменитых «Митьков» взбудоражила Петербург вечером 25 сентября. Информация, пошедшая по соцсетям, мгновенно выплеснулась в СМИ и подняла волну возмущения. Еще бы, ведь художники - один из символов города на Неве, а их лидер Дмитрий Шагин, и пожаловавшийся на проблему - добрейший человек. Впрочем, уже на следующий день вопрос был улажен. Помещение на улице Марата, 36/38 решено передать «Митькам»

- Мы сейчас в стадии оформления документов. Ждем от них обращения, для того, чтобы официально эту площадь за ними закрепить, - сообщили газете «Петербургский дневник» в комитете имущественных отношений Петербурга.

Чиновники заверили, что речи о выселении художников речи не идет, а проблемысвязаны с разными юридическими лицами, которыми было оформлено творческое объединение.

Таким образом отданное в пользование «Митькам» Валентиной Матвиенко в 2006 году помещение, где сейчас расположен арт-центр с картинами художников, останется за ними. Причем бесплатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/734339" frameborder="0"></iframe> Беглов прокомментировал новость о выселении мастерской «Митьков».

ИСТОЧНИК KP.RU