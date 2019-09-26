2019-09-26T13:53:46+03:00
Общество

Знаменитый ресторан Матильды Шнуровой откроется на «Новой Голландии»

На новом месте в Петербурге заведение будет работать в разных стилях и ценовой политикой
Лилия КОЗЛОВА
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В "Доме 12" на Новой Голландии откроются ресторан и бистро Матильды ШнуровойВ "Доме 12" на Новой Голландии откроются ресторан и бистро Матильды ШнуровойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известный в Петербурге ресторан «Кококо» бывшей жены Сергея Шнурова, Матильды, откроется на острове «Новая Голландия». Об этом светская львица рассказала в своем Instagram в четверг, 26 сентября. Однако это будет не новое заведение, а старое, но с новой концепцией. Ресторан, который сейчас находится на Вознесенском проспекте, закроется в марте 2020 года и переедет в модное пространство.

- Это два заведения с разной концепцией, но объединённых единым стилем «Кококо» и с разной ценовой позицией, расположенных в одном пространстве здания «Дома 12» на острове, - рассказала о планах Матильда.

По словам Шнуровой, один ресторан будет придерживаться старого стиля – fine dining. А второе - бистро, в котором, возможно, будет даже какой-то стрит-фуд, распространенный на острове.

Что касается помещения, где нынче находится ресторан, оно все же останется за Матильдой. В нем она собирается открыть заведение со здоровой едой, название которого пока что держит в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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