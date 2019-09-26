2019-09-26T14:26:23+03:00
Общество

«Кто слил фото»: Рассказавшего в сети о стрельбе на Калининской овощебазе, ищут люди с рынка

За имя свидетеля петербургской разборки обещают 10 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Свидетеля, рассказавшего о стрельбе на Калининской базе, разыскивают "люди с рынка"Свидетеля, рассказавшего о стрельбе на Калининской базе, разыскивают "люди с рынка"Фото: СОЦСЕТИ
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В интернете неожиданно началась «охота» за анонимом, рассказавшем в соцсети об утренней стрельбе на Калининской овощебазе в Петербурге. После того, как в четверг, 26 сентября, в одной из групп «ВКонтакте» появилась фотография с рынка, а также рассказ о потасовке, администраторы сообщества начали получать массу сообщений с просьбой раскрыть имя анонимного свидетеля. За информацию даже обещают 10 тысяч рублей.

- Я администратор рынка Калининской овощебазы, - представился некий молодой человек. – Можно у Вас узнать, что запись опубликовал?

- Я вам 10000 дам, если скажете, что это отправил, - написал другой человек по имени Анар.

Еще один «заместитель директора точки» уговаривал назвать автора анонимного поста, объясняя, что теперь из-за этой фотографии них проблемы.

Однако информация о конфликте не является тайной. Полиция Петербурга уже рассказала об этом, уточнив, что пострадавшего мужчину госпитализировали с подозрением на перелом ноги. А второй участник инцидента сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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