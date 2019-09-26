«Кто слил фото»: Рассказавшего в сети о стрельбе на Калининской овощебазе, ищут люди с рынка
В интернете неожиданно началась «охота» за анонимом, рассказавшем в соцсети об утренней стрельбе на Калининской овощебазе в Петербурге. После того, как в четверг, 26 сентября, в одной из групп «ВКонтакте» появилась фотография с рынка, а также рассказ о потасовке, администраторы сообщества начали получать массу сообщений с просьбой раскрыть имя анонимного свидетеля. За информацию даже обещают 10 тысяч рублей.
- Я администратор рынка Калининской овощебазы, - представился некий молодой человек. – Можно у Вас узнать, что запись опубликовал?
- Я вам 10000 дам, если скажете, что это отправил, - написал другой человек по имени Анар.
Еще один «заместитель директора точки» уговаривал назвать автора анонимного поста, объясняя, что теперь из-за этой фотографии них проблемы.
Однако информация о конфликте не является тайной. Полиция Петербурга уже рассказала об этом, уточнив, что пострадавшего мужчину госпитализировали с подозрением на перелом ноги. А второй участник инцидента сбежал.
ИСТОЧНИК KP.RU