В Выборгском замке начнут работать гиды дополненной реальности

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-26T14:58:21+03:00

С их помощью можно будет узнать больше о шведском периоде древнего города

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Выборг - один из самых старых городов в составе России. За свою более чем 700-летнюю историю он успел побывать и шведским и финским и русским. Но именно о первом периоде, с момента своего основания, рассказывает выставка «Шведский Выборг», которая в обновленном виде откроется в Выборгском замке. А работать на ней будут виртуальные экскурсоводы.

- Выставку оснастят гидами дополненной реальности. Ее можно будет увидеть с помощью приложения для смартфона «Артефакт», - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Механика работы проста и уже обкатана во многих музеях и исторических местах мира. Пользователь наводит камеру смартфона на объект, а приложение дорисовывает картинку или же выводит на экран сведения об экспонате. Так можно увидеть, как и что выглядело несколько веков назад.

Создатели выставки уточняют, что выборгский Музей-заповедник стал первым в Ленобласти оснащенным гидами дополненной реальности. Это сделано в рамках национального проекта «Культура» совместно с региональным проектом «Цифровая культура».

ИСТОЧНИК KP.RU