2019-09-26T14:58:21+03:00
Общество

В Выборгском замке начнут работать гиды дополненной реальности

С их помощью можно будет узнать больше о шведском периоде древнего города
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Выборгском замке начнут работать виртуальные гиды.В Выборгском замке начнут работать виртуальные гиды.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Выборг - один из самых старых городов в составе России. За свою более чем 700-летнюю историю он успел побывать и шведским и финским и русским. Но именно о первом периоде, с момента своего основания, рассказывает выставка «Шведский Выборг», которая в обновленном виде откроется в Выборгском замке. А работать на ней будут виртуальные экскурсоводы.

- Выставку оснастят гидами дополненной реальности. Ее можно будет увидеть с помощью приложения для смартфона «Артефакт», - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Механика работы проста и уже обкатана во многих музеях и исторических местах мира. Пользователь наводит камеру смартфона на объект, а приложение дорисовывает картинку или же выводит на экран сведения об экспонате. Так можно увидеть, как и что выглядело несколько веков назад.

Создатели выставки уточняют, что выборгский Музей-заповедник стал первым в Ленобласти оснащенным гидами дополненной реальности. Это сделано в рамках национального проекта «Культура» совместно с региональным проектом «Цифровая культура».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождественская ярмарка-2019 в Санкт-Петербурге пройдет на Манежной площади и Малой Садовой улице
Детского тренера, обвиняемого в многократном изнасиловании маленького мальчика в Ленобласти, отправили в СИЗО
Этап «Формулы-1» могут перенести из Сочи в Петербург
Приехав на вызов о домашнем избиении, полиция нашла у пьяного петербуржца огромный арсенал огнестрельного оружия
«Кто слил фото»: Рассказавшего в сети о стрельбе на Калининской овощебазе, ищут люди с рынка
В садоводстве под Петербургом нашли труп дачницы с мягкой игрушкой во рту
В Санкт-Петербурге задержали трех взломщиков банкомата
Знаменитый ресторан Матильды Шнуровой откроется на «Новой Голландии»
В Смольном заверили, что знаменитых «Митьков» выселять не будут
Китайских студентов в Петербурге стало в два раза больше
28-летнего петербуржца разыскивают за изнасилование малолетней девочки
В Ленинградской области в колодце нашли тело пропавшего мужчины